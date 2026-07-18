В Германии призвали Европу идти на переговоры с Россией после слов Путина

Экс-глава ФРГ Габриэль: Европа ничем не рискует, идя на переговоры с РФ

Европа ничем не рискует, если пойдет на переговоры с Россией. Такое мнение выразил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью NZZ после заявления президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

«Будь я Европой, сказал бы [в ответ Путину]: «Хорошо, мы верим тебе на слово». Какие здесь риски? Никаких», — сказал он.

По его мнению, в заявлении Путина о том, что он предпочел бы вести переговоры с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером, прозвучала готовность и к диалогу с «любым другим европейцем».

Девятого мая Путин заявил, что предпочел бы видеть Шрёдера в роли переговорщика от ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру, отметив, что он якобы являлся «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний».

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц ответил на слова Путина, что только европейцы решат, кто будет говорит от их имени, «и никто другой».

Ранее Путин заявил, что отношения России и Европы находятся в кризисе, однако виновата в этом не Москва.