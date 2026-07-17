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Политика

СМИ раскрыли возможную судьбу бывшего главы Дагестана

«Ведомости»: экс-глава Дагестана Меликов может стать сенатором
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов может стать сенатором от Брянской области. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

В настоящее время сенатором от исполнительной власти Брянской области является представитель ЛДПР Вадим Деньгин, однако в июне стало известно, что он будет избираться в Госдуму. Освободившееся место может занять Меликов, отмечают собеседники издания.

Меликов возглавлял Дагестан с октября 2020 года. До этого он в течение года был сенатором от региона. Прежде чем перейти на работу в Совет Федерации, Меликов занимал должность первого заместителя директора Росгвардии (с лета 2016-го по октябрь 2019-го).

4 мая президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Сергея Меликова. Ранее кандидатуру экс-председателя Верховного суда республики поддержали региональные власти и сам глава государства. Что известно о Щукине и какие задачи стоят перед регионом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меликов завершил последнюю речь в парламенте Дагестана стихами.

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