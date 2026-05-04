Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана. Что о нем известно

Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Сергея Меликова. Ранее кандидатуру экс-председателя Верховного суда республики поддержали региональные власти и сам глава государства. Что известно о Щукине и какие задачи стоят перед регионом — в материале «Газеты.Ru».

Отставка и назначение

Президент Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Федора Щукина. Указ опубликован на портале правовых актов и вступил в силу с момента подписания.

«Назначить Федора Вячеславовича врио главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан», — указано в документе.

О предстоящем уходе Меликова Путин сообщил еще 30 апреля на встрече с представителями Народного собрания республики, отметив, что действующий руководитель завершает работу и переходит на другую должность. Тогда же парламент предложил кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, и глава государства ее поддержал.

Сергей Меликов возглавлял регион с октября 2020 года, до этого работал сенатором от Дагестана и занимал пост первого заместителя директора Росгвардии. Президент подчеркнул, что новому руководителю предстоит решать задачи развития региона с учетом уже достигнутых результатов и ожиданий жителей.

Слухи о возможной отставке начали появляться еще в начале апреля. Тогда Меликов публично отреагировал на обсуждения в сети и ответил цитатой из фильма: «Выходи драться один на один. На взлете бить не буду» .

Федор Щукин: биография

Новый врио главы Дагестана родился 4 августа 1976 года в селе Починки Нижегородской области. Окончил юрфак Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского, затем получил второе образование по направлению государственного и муниципального управления в Мордовском госуниверситете.

Карьеру начал еще в студенческие годы как юрисконсульт на предприятиях. В 2000 году был избран депутатом Земского собрания Починковского района, а уже в 2004-м стал мировым судьей. Затем работал в районном суде, в 2013 году возглавил Семеновский районный суд, а к 2020-му дослужился до заместителя председателя Нижегородского областного суда.

В 2024 году указом президента Владимира Путина Щукин был назначен председателем Верховного суда Дагестана. В том же году вошел в Совет судей России и занялся дисциплинарной работой в системе.

Чем известен Федор Щукин

Весной 2026 года, после наводнений в Дагестане, он перевел суды пострадавших районов на особый режим и потребовал ускорить рассмотрение дел о компенсациях.

«Мы должны пресечь любые попытки нажиться на общей беде», — отмечал он.

4 мая 2026 года Щукин досрочно оставил пост председателя Верховного суда республики, а в тот же день получил новое назначение — стал временно исполняющим обязанности главы региона.

В открытых источниках сведений о его семье нет. Среди наград — ведомственные медали судебной системы и юбилейные знаки.

Как отмечает «Коммерсантъ», эксперты не видят в назначении Федора Щукина резкого поворота. По их оценке, реальная исполнительная вертикаль в регионе, вероятно, останется за Магомедом Рамазановым, которого на той же встрече рекомендовали на пост премьер-министра Дагестана. В таком раскладе, указывают собеседники издания, именно он может играть ключевую роль в управлении республикой, несмотря на формальное перераспределение должностей.