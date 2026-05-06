Меликов завершил речь на парламентской сессии Дагестана стихами Гамзатова

Сергей Меликов завершил свое выступление на парламентской сессии Дагестана строками из стихотворения Расула Гамзатова. Видео публикует пресс-служба администрации республики.

«Завершить свое выступление, наверное, уже традиционно, я хочу строками нашего великого земляка Расула Гамзатова — «И пусть в свой час подводит жизнь итог, я все сказал и сделал все, что мог», — сказал Меликов во время сессии, на которой официально был представлен врио главы региона Федор Щукин.

Меликов выразил уверенность, что все «позитивные начинания» будут подхвачены новым руководителем.

4 мая президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Сергея Меликова. Ранее кандидатуру экс-председателя Верховного суда республики поддержали региональные власти и сам глава государства. Что известно о Щукине и какие задачи стоят перед регионом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меликов попросил не направлять его на новую работу.