В Раде рассказали, почему Офис Зеленского снова попытается взять под контроль НАБУ

Офис президента Украины Владимира Зеленского предпримет попытку взять под свой контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Такое мнение высказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Учитывая абсолютно вялую реакцию властей на улицу и просто тот факт, что все Банковой удалось (на этой улице расположен Офис президента — «Газета.Ru»).... Так что даже не сомневайтесь, что они скоро вернутся к идее атаки на НАБУ и САП. Это исключительно вопрос времени», — написал он, комментируя кадровые перестановки властей и протесты в стране.

В Киеве второй день подряд проходят акции протеста против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Митинги в поддержку Федорова планируют провести и в ряде других городов Украины, в том числе во Львове, Одессе и Харькове.

16 июля Верховная рада утвердила новый состав кабинета министров страны, в частности, уволив главу военного ведомства и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Временно исполняющим обязанности главы Минобороны назначен Евгений Хмара.

Ранее в МИД России объяснили, почему Зеленский решил сменить правительство.