В Киеве продолжился митинг против отставки главы Минобороны Украины Федорова

Киевляне второй день подряд вышли на митинг против отставки главы МО Федорова

В Киеве второй день подряд проходят акции протеста против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщил телеканал «Киев-24».

«Люди снова собираются на площади Ивана Франко, приносят плакаты и скандируют: «Позор», — рассказали журналисты.

По их словам, пока на митинг вышло меньше людей, чем накануне. Однако количество участников постепенно увеличивается. Активисты выражают готовность выходить на протесты до тех пор, пока власти к ним не прислушаются.

В материале отмечается, что митинги в поддержку Федорова планируют провести и в ряде других городов Украины. В том числе во Львове, Одессе и Харькове.

Михаил Федоров занял пост министра обороны Украины в январе текущего года. 16 июля Верховная рада утвердила новый состав кабинета министров страны, в частности, уволив главу военного ведомства и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Так как место министра обороны осталось вакантным, украинский лидер Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы МО Евгения Хмару.

В тот же день в Киеве, Одессе и Львове состоялись акции протеста против отставки Федорова. Люди вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Верните Федорова!», «Федоров — наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

Ранее в Верховной раде призвали арестовать Федорова.