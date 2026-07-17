Президент Украины Владимир Зеленский сменой правительства пытается избавиться от «коррупционного следа» бывшего главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Во-первых, удалить из публичной сферы «следы ермаковщины» в виде отставки его креатуры — [экс-премьера Юлии] Свириденко, имитируя вытравливание символов коррупционного скандала. На что уже не раз намекали европейские «партнеры», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что Зеленский подобными решениями также хочет избавиться от политического конкурента и «присмотра» со стороны Запада в лице бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Помимо этого, украинский лидер намерен отдать пост премьер-министра человеку, которые претендует только на деньги, а не высшие должности, считает посол.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которого обвиняют в связях с коррупционером Тимуром Миндичем. Вместе со сменой премьера был назначен новый кабинет министров. Особое недовольство вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова — украинцы вышли на улицы в знак протеста, а западные СМИ осуждали недальновидные действия Зеленского. Почему именно Корецкий стал новым премьером и чем еще может обернуться отставка Федорова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского рассказала о настоящих целях политика.