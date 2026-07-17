Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД России объяснили, почему Зеленский решил сменить правительство

Мирошник: сменой правительства Зеленский пытается избавиться от наследия Ермака
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменой правительства пытается избавиться от «коррупционного следа» бывшего главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Во-первых, удалить из публичной сферы «следы ермаковщины» в виде отставки его креатуры — [экс-премьера Юлии] Свириденко, имитируя вытравливание символов коррупционного скандала. На что уже не раз намекали европейские «партнеры», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что Зеленский подобными решениями также хочет избавиться от политического конкурента и «присмотра» со стороны Запада в лице бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Помимо этого, украинский лидер намерен отдать пост премьер-министра человеку, которые претендует только на деньги, а не высшие должности, считает посол.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которого обвиняют в связях с коррупционером Тимуром Миндичем. Вместе со сменой премьера был назначен новый кабинет министров. Особое недовольство вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова — украинцы вышли на улицы в знак протеста, а западные СМИ осуждали недальновидные действия Зеленского. Почему именно Корецкий стал новым премьером и чем еще может обернуться отставка Федорова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского рассказала о настоящих целях политика.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!