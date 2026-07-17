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Политика

В Китае отвергли обвинения Трампа в получении данных избирателей в США

Посольство: Китай никогда не вмешивался в выборы в США
Mark Schiefelbein/AP

Китай никогда не вмешивался в выборы в США. Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя обвинения американского президента Дональда Трампа в незаконном получении доступа к данным избирателей, передает телеканал CBS News.

«Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран. <...> Выборы в США — это внутреннее дело США. Их исход определяется голосами американского народа», — говорится в заявлении диппредставительства.

В ночь на 17 июля Трамп заявил, что Китай в 2020 году получил несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей в США. По словам американского лидера, полученная информация содержала в себе имена, номера телефонов, адреса, политические взгляды и другую чувствительную информацию.

В июне газета The New York Times сообщила, что Трамп поблагодарил президента России Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за помощь в урегулировании войны с Ираном. Американский лидер назвал китайского лидера «настоящим джентльменом» и подчеркнул, что он не отправил судно с 20 эсминцами, чтобы «попытаться прорвать блокаду».

Ранее Дмитриев допустил проблемы для экс-президентов США после обращения Трампа к нации.

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