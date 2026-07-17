Трамп: КНР в 2020 году незаконно получила доступ к данным об избирателях США

Китай в 2020 году получил несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к нации, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«В течение некоторого времени, начиная с избирательного цикла 2020 года, КНР осуществила то, что, вероятно, стало крупнейшей в истории компрометацией данных. Это позволило Китаю незаконно получить 220 млн записей об американских избирателях», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, полученные данные содержали в себе имена, номера телефонов, адреса, политические взгляды и другую чувствительную информацию.

В июне газета The New York Times сообщила, что Трамп поблагодарил президента России Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за помощь в урегулировании войны с Ираном. Американский лидер назвал китайского лидера «настоящим джентльменом» и подчеркнул, что он не отправил судно с 20 эсминцами, чтобы «попытаться прорвать блокаду».

Ранее Дмитриев допустил проблемы для экс-президентов США после обращения Трампа к нации.