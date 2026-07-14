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Политика

Дмитриев допустил проблемы для экс-президентов США после обращения Трампа к нации

Дмитриев: Обаму и Байдена могут ждать плохие новости на фоне новой речи Трампа
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение в соцсети X, что экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать плохие новости на фоне будущего обращения нынешнего американского лидера Дональда Трампа к нации.

13 июля журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор со ссылкой на источники в Белом доме сообщил в X, что обращение Трампа к нации 17 июля будет посвящено вмешательству других стран в американские выборы 2020 года.

«Возможно, плохие новости для Обамы и Байдена», — написал Дмитриев.

Трамп неоднократно заявлял, что в 2020 году он проиграл выборы демократу Джо Байдену из-за мошеннических действий его оппонентов с бюллетенями по почте.

Президент США выступит с обращением к нации в 04:00 по московскому времени 17 июля.

В начале апреля Трамп уже выступал с обращением к нации в связи с военной операцией против Ирана. Тогда он заявлял, что от Ирана может «ничего не остаться» в результате ударов Вооруженных сил США, и призывал Тегеран заключить сделку, пока не стало слишком поздно.

Ранее Дмитриев заявил о правоте РФ после публикации данных о биолабораториях США на Украине.

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