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Политика

В Белом доме раскрыли подробности обращения Трампа к нации

Белый дом: Трамп посвятит обращение предполагаемому вмешательству в выборы
Evan Vucci/Reuters

Обращение президента США Дональда Трампа к нации будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в выборы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

«В 21:00 по времени восточного побережья (04:00 мск 17 июля — «Газета.Ru») президент Трамп выступит с большим обращением к согражданам, посвященным защите неприкосновенности наших выборов, и мы призываем всех американцев посмотреть его», — сказала пресс-секретарь.

Трамп анонсировал свое обращение 13 июля. Тему выступления глава Белого дома не уточнял.

В начале апреля американский лидер уже выступал с обращением к нации в связи с военной операцией против Ирана. Тогда он заявлял, что от республики может «ничего не остаться» в результате ударов Вооруженных сил США, и призывал Тегеран заключить сделку, пока не стало слишком поздно.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Дмитриев допустил проблемы для экс-президентов США после обращения Трампа к нации.

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