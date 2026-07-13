Трамп анонсировал обращение к нации

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social анонсировал обращение к нации на неназванную тему. Он написал, что выступит в четверг, 16 июля, в 21:00 по восточному времени (04:00 17 июля по московскому).

В начале апреля Трамп уже выступал с обращением к нации в связи с военной операцией против Ирана. Тогда он заявлял, что от Ирана может «ничего не остаться» в результате ударов Вооруженных сил США, и призывал Тегеран заключить сделку, пока не стало слишком поздно.

В июне США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Свои подписи под документом поставили Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», сравнил их с «раковой опухолью» и заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль США.