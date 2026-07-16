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Политика

Суд оставил в силе решение о взыскании с Euroclear 200 млрд евро

Суд в Москве отклонил апелляцию Euroclear на взыскание 200 млрд евро по иску ЦБ
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank, направленную против решения московского суда о взыскании с бельгийского банка порядка €200 млрд в пользу Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение оставили в силе», — говорится в сообщении.

После того, как апелляция была отклонена, решение суда вступило в законную силу.

В этот же день сообщалось, что Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд прошение о приостановлении рассмотрения дела.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд в декабре прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора. В Euroclear в свою очередь сочли решение суда несправедливым.

Ранее Euroclear подала в суд на Центральный банк России.

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