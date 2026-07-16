Euroclear попросил апелляционный суд о приостановлении исполнения по иску ЦБ РФ

Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд прошение о приостановлении рассмотрения дела по иску Центрального Банка России о взыскании с бельгийского депозитария около €200 млрд убытков до вынесения судебного акта европейского суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с деталями разбирательства.

Собеседник агентства не уточнил, о каком именно споре в суде идет речь.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд в декабре прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора. В Euroclear в свою очередь сочли решение суда несправедливым.

В конце июня Euroclear подал иск против Центрального банка РФ, пытаясь оспорить решение российского суда по замороженным активам.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.