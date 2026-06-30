Euroclear подала в суд на Центральный банк России

Euroclear подала иск против ЦБ России для блокировки решения суда по активам

Компания Euroclear подала иск против Центрального банка РФ, пытаясь оспорить решение российского суда по замороженным активам. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы считаем, что российские суды не обладают юрисдикцией в отношении Euroclear. <...> Только бельгийские суды обладают юрисдикцией, имеющей отношение к нам», — сказал представитель организации Йорген Муйлаерт.

В компании подчеркнули, что Euroclear выполнила правила Европейского союза, заморозив российские активы.

В мае Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд в декабре прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора. В Euroclear в свою очередь сочли решение суда несправедливым.

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