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Политика

В стране НАТО хотят закрепить законодательно режим «полной готовности к войне»

Режим «полной готовности к войне» хотят закрепить в законодательстве Польши
Shutterstock

Режим «полной готовности к войне» хотят закрепить в законодательстве Польши. Об этом сообщил советник министра национальной обороны Мачей Самсонович, передает издание Defence24.

«Мы работаем над этим. Состояние полной готовности государства к войне – так это называется в проекте», — сказал он.

На данный момент проект находится на стадии внутриведомственной разработки, уточнил советник министра. Он пояснил, что этот режим позволит подготовить войска и инфраструктуру к возможному конфликту еще до объявления в стране военного положения.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы может атаковать НАТО в ближайшие несколько «месяцев». Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия сейчас не собирается проводить крупной военной операции против сил альянса.

4 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что заявления о нападении России на страны НАТО – это не просто бред, а провокация.

Ранее Сикорский заявил, что Россия может использовать дроны ВСУ против НАТО.

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