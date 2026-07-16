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Политика

В парламенте Ирана рассказали, при каком условии готовы вернуться к меморандуму с США

Ардестани: Иран готов вернуться к меморандуму, если США сделают то же самое
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Меморандум между Ираном и США в настоящий момент не действует, но Тегеран готов вернуться к нему, если Вашингтон сделает то же самое. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Ахмад Бахшаеш Ардестани.

В то же время он подчеркнул, что выполнение Ираном положения меморандума в настоящий момент невозможно.

«США отменили [действие] меморандума. Иран также заявил, что отменяет его [реализацию]. Но если США вернутся к меморандуму и должным образом исполнят его положения, то и мы будем придерживаться документа», — добавил Ардестани.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Однако 13 июля газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана.

С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами на Ближнем Востоке. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий «сильных ударов» по Исламской Республике и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе.

В начале июля президент США обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.

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