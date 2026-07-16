В Кремле отреагировали на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Россия, как и другие страны региона, констатирует очередной виток дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасений и сожаления», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва продолжает контакты с иранскими коллегами несмотря на новое обострение американской агрессии в Персидском заливе. При этом запрос на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным со стороны Тегерана пока не поступал.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский президент Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее КСИР ударил по скоплению солдат США в Кувейте.