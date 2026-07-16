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Общество

КСИР ударил по скоплению солдат США в Кувейте

Press TV: КСИР ударил по РЛС и скоплению военных США в Кувейте
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Солдаты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударили по радиолокационной станции (РЛС) системы противовоздушной обороны на военной базе в Кувейте. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

По информации издания, целью иранских военных стали РЛС на авиабазе Али ас-Салем и район, в котором собрались бойцы ВС США. По ним произвели комбинированный удар во время восьмой волны операции «Наср-2».

До этого сообщалось, что Кувейт атаковали иранские беспилотники.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский президент Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

Ранее в США расскрыли возможные траты на операцию в Иране.

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