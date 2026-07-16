Песков оценил надежность США после провала с перемирием с Ираном

Песков: многие конфликты нельзя решить в виде «сделки», как принято в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что каждый международный конфликт имеет собственные особенности и отличается уникальным набором обстоятельств.

Так он ответил на вопрос журналиста о надежности США на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Официальный представитель Кремля добавил, что многие конфликты являются крайне сложными и не могут быть урегулированы в один этап.

«По своей структуре и фактически решить многие конфликты в виде «сделки», как это принято говорить в США, невозможно», — отметил он.

Песков подчеркнул, что разрешение подобных конфликтов представляет собой длительный и сложный процесс. В связи с этим, по его словам, проводить параллели между различными международными кризисами не следует.

Он при этом добавил, что Москва продолжает делать ставку на Вашингтон в контексте урегулирования конфликтов.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Однако 13 июля газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана.

С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами на Ближнем Востоке. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий «сильных ударов» по Исламской Республике и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе.

В начале июля президент США обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.