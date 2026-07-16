В США заявили об осторожности Трампа в отношении антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп «хочет быть осторожным» в том, как он использует санкции против России в качества инструмента влияния. Об этом в интервью Bloomberg заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Геополитика очень хрупка, и президент очень тщательно обдумывает каждый вопрос, будь то введение тарифов, санкций или что-либо еще. Он хочет найти оптимальный баланс между давлением на страны и на Россию, не создавая при этом новых конфликтов и не снижая вероятности мирного соглашения», — отметил он.

14 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что разработанный почившим американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов) законопроект даст возможность президенту США Дональду Трампу ввести против Китая и Индии таможенные пошлины в размере до 100% за покупку российских нефти и газа. Сенат США одобрил этот законопроект.

Трамп сказал, что законопроект о санкциях против России и ее партнеров находится на рассмотрении, и «есть хорошая вероятность того, что это будет сделано».

15 июля газета New York Times со ссылкой на источник писала, что американский лидер поддержит законопроект, только если сам Трамп будет решать, вводить ли санкции или приостанавливать их действие.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль фиксирует и анализирует заявления американцев по антироссийским санкциям.

Ранее стало известно, как США могут навредить новые антироссийские санкции.