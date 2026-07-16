Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В США заявили об осторожности Трампа в отношении антироссийских санкций

Представитель США Грир: Трамп не хочет снижать вероятность мира на Украине
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп «хочет быть осторожным» в том, как он использует санкции против России в качества инструмента влияния. Об этом в интервью Bloomberg заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Геополитика очень хрупка, и президент очень тщательно обдумывает каждый вопрос, будь то введение тарифов, санкций или что-либо еще. Он хочет найти оптимальный баланс между давлением на страны и на Россию, не создавая при этом новых конфликтов и не снижая вероятности мирного соглашения», — отметил он.

14 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что разработанный почившим американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов) законопроект даст возможность президенту США Дональду Трампу ввести против Китая и Индии таможенные пошлины в размере до 100% за покупку российских нефти и газа. Сенат США одобрил этот законопроект.

Трамп сказал, что законопроект о санкциях против России и ее партнеров находится на рассмотрении, и «есть хорошая вероятность того, что это будет сделано».

15 июля газета New York Times со ссылкой на источник писала, что американский лидер поддержит законопроект, только если сам Трамп будет решать, вводить ли санкции или приостанавливать их действие.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль фиксирует и анализирует заявления американцев по антироссийским санкциям.

Ранее стало известно, как США могут навредить новые антироссийские санкции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!