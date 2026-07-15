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Политика

NYT: Трамп поддержит новые санкции против России при одном условии

NYT: Трамп хочет иметь право единолично вводить и отменять санкции против России
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России только при условии, что только он будет единолично решать, вводить ограничения или приостанавливать их действие. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

По информации издания, американский лидер считает такие полномочия важным инструментом на переговорах с Россией. Именно этот вопрос ранее вызывал разногласия между действующей администрацией США и демократами в Конгрессе. Белый дом настаивает на том, чтобы президент мог управлять санкционным механизмом, не будучи связанным жесткими рамками законодательных норм.

До этого Трамп заявил, что законопроект о введении новых санкций против России и ее торговых партнеров, который продвигал ушедший из жизни сенатор США Линдси Грэм, находится на рассмотрении. Американский лидер отметил, что «есть хорошая вероятность того, что это будет сделано».

Документ, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма.

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