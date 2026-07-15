В МИД России высказались о возможном возобновлении ядерных испытаний в США

Заявления США, допускающие возобновление ядерных испытаний, — тревожный сигнал. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат отметила, что Вашингтон показывает свою готовность действовать без оглядки на Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Это тревожный сигнал о том, что Вашингтон в данном вопросе намерен действовать без оглядки на договор, прикрывая свой конфронтационный курс ложными обвинениями в адрес других стран», — сказала Захарова.

В конце октября 2025 года президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского президента Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

В феврале этого года помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, но не будут проводить взрывы мегатонного класса в атмосфере.

Ранее в НАТО заявили, что следят за российскими ядерными испытаниями.