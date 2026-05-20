В НАТО заявили, что следят за российскими ядерными испытаниями

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс следит за российскими учениями ядерных сил, но не комментирует их. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается этих учений, конечно, мы следим за этим, мы мониторим, что происходит», — поделился Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Швеции 21–22 мая.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России проведут учение по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны.

Мероприятие пройдет в период с 19 по 21 мая.

В учениях задействованы ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

18 мая в белорусском Минобороны сообщили, что Россия и Белоруссия начали совместную тренировку по применению ядерного оружия.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне.