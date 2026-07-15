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Политика

МИД РФ обвинил Зеленского в геноциде украинцев

Захарова: Зеленский осуществляет геноцид украинцев
РИА Новости/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что обязательство Киева нарастить мобилизацию в обмен на кредит Евросоюза является геноцидом украинского народа.

По словам дипломата, на Украине все чаще обсуждают снижение возраста мобилизации до 22 лет, а также возможный возврат из Европы граждан, которых на границе могут встречать сотрудники украинских военкоматов.

«Что это, вы спросите? Это осуществляемый Зеленским геноцид своего собственного украинского народа», — сказала Захарова.

До этого Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране до 31 октября. Депутаты одобрили их.

В последний раз Зеленский продлевал военное положение и мобилизацию в апреле до 2 августа 2026 года.

В декабре 2025 года украинский лидер говорил, что отменит военное положение и мобилизацию только после получения Украиной гарантий безопасности.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.

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