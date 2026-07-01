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СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода

РИА Новости: ВСУ за первое полугодие потеряли более 223 тысяч военных
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 223 тысяч военных за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

Отмечается, что самые большие потери ВСУ пришлись на июнь (41 397 военных), в марте потери составили 39 060 бойцов, в январе — 38 737, в мае — 34 962, в апреле — 34 579, в феврале — 34 555.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» — 60 345 раненых и битых украинских военнослужащих. Меньше всего украинских солдат погибло в зоне ответственности группировки войск — 8 785 бойцов.

28 июня РИА Новости сообщали, что артиллеристы группировки российских войск «Север» минувшей ночью выполнили более 200 огневых задач в Сумской и Харьковской областях.

По словам собеседника агентства, бойцы группировки «Север» каждый день продвигаются вперед и оттесняют украинские формирования от границы. Перед российскими военнослужащими по-прежнему стоит задача обеспечить безопасность мирного населения.

Новость дополняется.

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