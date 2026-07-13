Зеленский готовится продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Я продолжаю голосовать против мобилизации. К сожалению, ситуация никак не исправилась. Нет четких сроков службы. Нет нормальных правил мобилизации», — написал парламентарий.

При этом он добавил, что сегодня всех пребывающих в армии украинцев пытаются «закрепостить» из-за новых контрактов.

В последний раз Зеленский продлевал военное положение и мобилизацию в апреле до 2 августа 2026 года. До этого президент продлевал военное положение в январе 2026 года.

В апреле 2026 года бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что военное положение в стране перестало быть временной мерой и становится «постоянной системой правления».

В декабре 2025 года Зеленский заявил, что отменит военное положение и мобилизацию на Украине только после получения гарантий безопасности.

Ранее было названо число мобилизованных украинцев за последние два года.