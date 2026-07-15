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Политика

В США раскрыли условие для оттепели в отношениях с Россией

Клейтон: урегулирование на Украине может привести к оттепели между Россией и США
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Урегулирование конфликта на Украине может привести к оттепели в отношениях России и США. Такое мнение высказал кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон, передает ТАСС.

«Урегулирование войны на Украине может открыть дверь для оттепели в американо-российских отношениях», — сказал Клейтон, отметив, что его прогнозы исходят из ежегодной разведывательной оценки.

Также он считает, что окончание украинского конфликта будет способствовать улучшению торгово-экономических связей между странами.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. По его словам, российский президент Владимир Путин хочет заключить с США торговые сделки и «постоянно об этом говорит». Глава Белого дома отметил, что также не против вести торговлю с Россией, поскольку у нее есть много всего, что представляет ценность для Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия сохраняет заинтересованность в проектах экономического сотрудничества с США в разных областях.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.

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