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Песков заявил о заинтересованности РФ в экономическом сотрудничестве с США

Песков: РФ заинтересована в проектах экономического сотрудничества с США
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия сохраняет заинтересованность в проектах экономического сотрудничества с США в разных областях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы действительно сохраняем заинтересованность в реализации проектов экономического сотрудничества в самых различных областях», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что ситуация развивается «достаточно динамично» и глава государства ясно изложил российскую позицию по этому вопросу.

В интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путинзаявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, чтобы вести сотрудничество по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Путин также заверил, что Москва ничего не имеет против сохранения государственности Украины, и подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

При этом глава государства подчеркнул, что возможное соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по редкоземельным металлам никак не касается России.

Ранее Путин рассказал о переговорах с США по украинскому конфликту.

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