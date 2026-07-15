МИД РФ назвал неприемлемым размещение войск «коалиции желающих» на Украине

Размещение на Украине войск «коалиции желающих» неприемлемо, Россия будет рассматривать их как законные военные цели. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что Россия неоднократно акцентировала неприемлемость размещения на Украине каких-либо военных контингентов стран так называемой «коалиции желающих».

«Это, повторю еще раз, де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», — сказала она.

До этого «коалиция желающих» анонсировала первые военные учения, которые пройдут осенью в Польше с участием войск Великобритании и Франции. Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что Россия будет внимательно следить за этими учениями и делать необходимые выводы.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений, подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву, обсудили лицензионное производство ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

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