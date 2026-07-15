Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

МИД РФ назвал неприемлемым размещение войск «коалиции желающих» на Украине

МИД РФ: войска «коалиции желающих» на Украине станут законными военными целями
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Размещение на Украине войск «коалиции желающих» неприемлемо, Россия будет рассматривать их как законные военные цели. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что Россия неоднократно акцентировала неприемлемость размещения на Украине каких-либо военных контингентов стран так называемой «коалиции желающих».

«Это, повторю еще раз, де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», — сказала она.

До этого «коалиция желающих» анонсировала первые военные учения, которые пройдут осенью в Польше с участием войск Великобритании и Франции. Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что Россия будет внимательно следить за этими учениями и делать необходимые выводы.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений, подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву, обсудили лицензионное производство ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее Макрон объяснил, почему нельзя допустить капитуляции Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!