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Политика

Макрон объяснил, почему нельзя допустить капитуляции Украины

Макрон: конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией
Benoit Tessier/Reuters

Конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией Киева. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Clash Report в социальной сети X.

«История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что не разделяет точку зрения о возможности добиться урегулирования конфликта за счет уступок в пользу России.

В июне президент Финляндии Александр Стубб предположил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. По его оценке, боевые действия продлятся еще как минимум три-четыре месяца.

7 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев и Москва вошли в период эскалации, и чтобы стать ближе к достижению мира, необходимо сейчас усилить противостояние. Украинские власти надеются окончить активную фазу конфликта до конца 2026 года, отметил он. Готов ли Киев к мирному окончанию СВО и почему украинские политики все чаще говорят о том, что этот год станет последним активным годом противостояния, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине объяснили нежелание возвращаться к стамбульским договоренностям.

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