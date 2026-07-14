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Политика

В России раскрыли, зачем «коалиция желающих» проведет первые военные учения

Аналитик Евсеев: «коалиция желающих» учениями хочет подтвердить поддержку ВСУ
Global Look Press

Так называемая «коалиция желающих» анонсом первых военных учений, которые пройдут осенью, намерена укрепить поддержку Киева. Россия будет внимательно следить за учениями и делать необходимые выводы. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«В относительной близости [к границам России] будут проводить учения. Они будут отрабатывать взаимодействие. Конечно, это плохо, но те войска, которые будут отрабатывать [взаимодействие], не имеют боевого опыта. Они к реальной войне с Российской Федерацией не готовы. Поэтому проведут учения — и дальше из этого? Надо на это смотреть спокойно... Чтобы показать Украине какую-то поддержку, помимо поставок вооружений и другой помощи, было решено провести такого рода учения», — отметил аналитик.

Евсеев добавил, что Россия будет наблюдать за ходом этих учений, поскольку они покажут реальные боевые возможности стран, входящих в «коалицию желающих».

Первые учения так называемой «коалиции желающих» по Украине с участием войск Великобритании и Франции пройдут в Польше в сентябре этого года, заявил польский премьер-министр Дональд Туск

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее в Париже рухнула табличка «Саммит коалиции желающих» в момент прибытия Зеленского.

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