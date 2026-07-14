В России раскрыли, зачем «коалиция желающих» проведет первые военные учения

Так называемая «коалиция желающих» анонсом первых военных учений, которые пройдут осенью, намерена укрепить поддержку Киева. Россия будет внимательно следить за учениями и делать необходимые выводы. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«В относительной близости [к границам России] будут проводить учения. Они будут отрабатывать взаимодействие. Конечно, это плохо, но те войска, которые будут отрабатывать [взаимодействие], не имеют боевого опыта. Они к реальной войне с Российской Федерацией не готовы. Поэтому проведут учения — и дальше из этого? Надо на это смотреть спокойно... Чтобы показать Украине какую-то поддержку, помимо поставок вооружений и другой помощи, было решено провести такого рода учения», — отметил аналитик.

Евсеев добавил, что Россия будет наблюдать за ходом этих учений, поскольку они покажут реальные боевые возможности стран, входящих в «коалицию желающих».

Первые учения так называемой «коалиции желающих» по Украине с участием войск Великобритании и Франции пройдут в Польше в сентябре этого года, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее в Париже рухнула табличка «Саммит коалиции желающих» в момент прибытия Зеленского.