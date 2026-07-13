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Армия

Макрон заявил о планах «коалиции желающих» провести военные учения

Макрон: коалиция желающих планирует военные учения в соседних с Украиной странах
Annegret Hilse/Reuters

«Коалиция желающих» приняла решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Елисейского дворца.

По его словам, учения пройдут в соседних с Украиной странах, чтобы проверить планы коалиции на развертывание, а также продемонстрировать, что государства объединения «готовы, решительны и надежны».

Макрон добавил, что по итогам работы начальников штабов стран-участниц коалиция располагает «многонациональной силой» для Украины, которая «готова действовать».

13 июля в Париже состоялся саммит коалиции желающих. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители 25 стран, включая Украину. Также прибудет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщил телеканал Euronews, Франция на саммите может предложить после урегулирования конфликта развернуть на Украине многонациональные силы. Кроме того, участники собираются подтвердить курс на выделение €70 млрд в качестве военной помощи Киеву в текущем году, обсудить лицензионное производство американских ракет Patriot на территории Украины и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее Макрон заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет SCALP на своей территории.

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