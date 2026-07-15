Фон дер Ляйен первой получила орден Европы от Зеленского

Зеленский учредил новый орден и наградил им фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила орден Европы из рук президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Insider.ua.

«Это награда, которую никто не сможет отменить или отобрать, потому что слово Украины — нерушимо», — сказал Зеленский.

В указе, который опубликован на сайте офиса президента Украины, говорится, что фон дер Ляйен вручили награду за «выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе».

Орден Европы на Украине был утвержден 15 июля, и фон дер Ляйен стала первым человеком, который получил его.

До этого сообщалось, что фон дер Ляйен приедет на Украину 15 июля для обсуждения расширения ЕС и военной помощи.

6 июля фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на производство беспилотников после ударов российской армии по украинским предприятиям. В июне глава Еврокомиссии также заявила о необходимости удвоить поддержку Украины.

Ранее Зеленский заявил о планах Украины производить 20 млн дронов в год.