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Политика

Зеленский заявил о планах Украины производить 20 млн дронов в год

Зеленский: Украина будет делать 20 млн дронов в год
Anatolii Stepanov/Reuters

Украина намерена производить 20 млн дронов в год. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня украинской государственности в Киеве, пишет «РБК-Украина».

«Помню, как впервые озвучил публично план государства: один миллион дронов в год. Было много скепсиса повсюду: и внутри, и снаружи. А сейчас можем констатировать: мы делаем 10 миллионов дронов в год. 10, и будет 20», — отметил Зеленский.

В июне Зеленский также заявил о том, что Украина в 2026 году произведет около 10 млн дронов, и Киев может удвоить эти показатели.

5 июня президент России Владимир Путин рассказал, что Украина пытается разрабатывать собственные беспилотники, но у нее мало что получается.

В июле газета The New York Times писала, что в Германии работает «секретный» завод, который производит дроны с искусственным интеллектом (ИИ) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России оценили угрозы Киева о производстве 10 млн дронов.

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