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Политика

Стало известно, зачем фон дер Ляйен поедет на Украину

Politico: фон дер Ляйен поедет на Украину 15 июля для обсуждения военной помощи
Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Украину с визитом для обсуждения расширения ЕС и военной помощи. Об этом пишет Politico.

По информации издания, визит запланирован на среду, 15 июля.

6 июля фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на производство беспилотников после ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинским предприятиям, производящим БПЛА.

Она отметила, что ЕС предоставил Киеву первые €4 млрд из €90 млрд на укрепление обороны Украины за счет передовых беспилотных технологий.

Фон дер Ляйен также пообещала «интенсивно работать» над 21-м пакетом антироссийских санкций и поднять на саммите НАТО в Анкаре вопрос о силах противовоздушной обороны (ПВО) для Украины.

5 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен заявили, что производственные мощности Европейского Союза и Североатлантического альянса в области обороны не успевают за возросшим спросом.

Ранее генсек НАТО раскрыл инвестиции Европы в оборонную промышленность США.

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