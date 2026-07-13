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Политика

В Госдуме назвали условие для возобновления переговоров по Украине

Депутат Чепа: если Киев примет договоренности Анкориджа, переговоры возобновятся
Павел Бедняков/РИА Новости

Украина должна прислушаться к тем предварительным договоренностям, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже в прошлом году. Это может стать условием возобновления переговоров и их продвижения вперед. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«С нашей стороны, я думаю, могут быть те условия [возобновления переговоров по Украине], которые недавно обозначил руководитель МИД Турции. Он озвучил необходимость в того, чтобы Украина прислушалась к тем договоренностям, к тем условиям, которые были обозначены в Анкоридже», — сказал парламентарий.

Чепа назвал такую позицию турецкого МИД разумной. По его словам, если украинский лидер Владимир Зеленский «прислушается» к этому, то возможен серьезный шаг вперед в развитии переговорного процесса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает с лидерами стран Запада вопрос возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Украине рассказали, что дали переговоры в Анкоридже.

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