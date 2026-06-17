В России оценили угрозы Киева о производстве 10 млн дронов

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев уже к будущей зиме будет располагать примерно 10 млн дронов могут оказаться правдой. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что изначально Киев говорил о 7 млн дронов к зиме, теперь эти цифры корректируются в большую сторону. По его мнению, такие объемы достижимы, поскольку производство дронов будет развернуто не на самой Украине, а в нескольких европейских странах.

«Я считаю, что, к сожалению, эти цифры вполне достижимы. Дроны будут производить во многих странах Европы. Как это будет работать на практике, например, известный дрон «Хорнет» или «Марсианин», как у нас его называют, может производиться и поставляться в Киев в размере до 6 тыс. в месяц. Другие поставщики тоже могут небольшое количество дронов исправно в месяц поставлять, и так Украина может набрать достаточно большое количество дронов от разных поставщиков», — пояснил эксперт.

По его мнению, главной проблемой для России является то, что производство всех этих дронов будет находиться не на территории Украины, а потому их будет сложнее уничтожить в процессе производства.

«Основные мощности производства дронов для Украины все равно будут находиться в Европе. Максимум, что может быть перенесено на украинскую территорию, — финальная сборка или запуск готовых аппаратов. Так что и уничтожить их заранее будет куда сложнее», —заключил Кнутов.

Украинский президент, выступая на саммите «Большой семерки» (G7), сообщил, что Киев в 2026 году произведет около 10 млн дронов, при этом страна имеет возможности, чтобы удвоить этот показатель.

«Сейчас мы должны произвести около 10 млн беспилотников в течение этого года. Но мы можем удвоить этот показатель. И это также, я думаю, хорошая новость с нашей точки зрения», – сказал Зеленский.

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