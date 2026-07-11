В США узнали о «секретном» заводе в Германии, производящем дроны с ИИ для ВСУ

NYT: в Германии работает секретный завод, производящий беспилотники с ИИ для ВСУ

В Германии работает «секретный» завод, производящий беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с искусственным интеллектом (ИИ) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская газета The New York Times.

По данным издания, речь идет о заводе Helsing, который работает в режиме полной невидимости. В частности, на зданиях предприятия нет логотипов компании, а охранные протоколы предусматривают полное сворачивание и переезд производства в течение дня в случае угрозы. При этом сотрудников обязывают подписывать соглашение о неразглашении, следует из материала.

Журналисты отметили, что главным продуктом компании являются ударные беспилотники HX-2, оборудованные ИИ. Эти БПЛА весят 12 кг, а их стоимость составляет около €17,5 тыс.

9 июля бундестаг проголосовал против предложения, предусматривающего усиление военной и гуманитарной поддержки Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot. Согласно опубликованным результатам голосования, 79 парламентариев поддержали инициативу, против высказались 510 депутатов, еще один воздержался.

Ранее на Украине рассказали о рекордных поставках оружия из Германии.