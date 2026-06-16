Зеленский рассказал, сколько Украина может произвести дронов в 2026 году

Зеленский: Украина изготовит 10 млн дронов за год и может удвоить эти объемы

Украина в 2026 году произведет около 10 млн дронов, при этом страна имеет возможности, чтобы удвоить этот показатель. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на саммите «Большой семерки» (G7), передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас мы должны произвести около 10 миллионов беспилотников в течение этого года. Но мы можем удвоить этот показатель. И это также, я думаю, хорошая новость с нашей точки зрения», – сказал Зеленский в интервью по итогам встреч на полях саммита.

По его словам, есть также «хорошие новости» из направления Miltech (оно охватывает производство беспилотных систем, робототехнику, программное обеспечение, кибербезопасность, средства радиоэлектронной борьбы, а также подготовку высококвалифицированных инженерных кадров. — Прим. «Газеты.Ru»).

Он добавил, что санкции против России «начали действовать», при этом подчеркнув, что их недостаточно.

На прошлой неделе президент Украины и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписали соглашение о совместном производстве дронов.

В мае президент Румынии Никушор Дан сообщал, что Бухарест и Киев завершат переговоры по совместному выпуску БПЛА в течение ближайших месяцев.

Ранее в МИД РФ анонсировали публикацию адресов производств БПЛА для Украины в Канаде.