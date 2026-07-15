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Политика

В Литве возмутились заявлениями России о дискриминации русских

Советник Скайсгирите: заявление о дискриминации русских в Прибалтике — клевета
Ints Kalnins/Reuters

Литва отрицает дискриминацию русских в Прибалтике и намерена отвечать на заявления России об этом «асимметричными мерами». Об этом в интервью радиостанции Žinių radijas заявила главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, пишет Delfi.

По ее словам, Россия якобы активизировала «информационную войну» против прибалтийских стран. Скайсгирите подчеркнула, что Литва ответит на это «асимметричными мерами».

«Все это – очевидная клевета и ложь. Страны Балтии и наши соседи по ЕС ясно об этом заявили. Однако Россия делает то, к чему привыкла на протяжении десятилетий. <…> Принцип «око за око» не всегда является самым эффективным. Существуют асимметричные меры влияния, которые Литва всегда может применить. Однако об этом не говорят открыто, потому что тогда они будут менее эффективны», — отметила она.

В мае в МИД РФ сообщили, что Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за ущемления русскоязычных граждан.

В июле в российском МИДе заявили, что в странах Балтии преследуют активистов, которые поддерживают диалог с Россией. Тогда же в ведомстве рассказали о планах Прибалтики организовать массовую депортацию русскоязычных жителей, чтобы решить «русский вопрос».

В 2024 году официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских.

Ранее в МИД России назвали действия стран Прибалтики игрой с огнем.

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