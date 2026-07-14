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Политика

Экс-соратница Зеленского объяснила желание Запада продолжать конфликт

Мендель: либеральный Запад поддерживает продолжение конфликта на Украине
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запад поддерживает продолжение конфликта на Украине из-за деловых и политических выгод. Об этом бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в соцсети X.

Мендель отреагировала на российский удар трехтонной фугасной авиационной бомбы (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области.

«Это реальность. Это худший кошмар, который только можно себе вообразить. Но либеральный запад поддерживает продолжение этого. Причины: деловые и политические выгоды», — отметила она.

Мендель также подчеркнула, что «абсолютно никто» из тех, кто поддерживает продолжение конфликта, не стал бы сражаться на поле боя или «переживать его на себе».

До этого министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страны Запада сорвали урегулирование украинского конфликта, которое было возможно вскоре после его начала. Бланар напомнил, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон от имени западных стран отверг возможность мирного завершения конфликта.

В июле помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что президент США Дональд Трамп хочет решить вопрос с конфликтом на Украине, однако Европа делает все, чтобы сорвать мирный процесс.

В апреле начальник Генерального штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина подчеркнул, что ЕС намерен затянуть украинский конфликт до конца текущего десятилетия, чтобы успеть подготовиться к конфликту с Россией без участия США.

Ранее Мендель обвинила Зеленского в потакании жестокой мобилизации на Украине.

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