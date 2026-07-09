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Политика

В МИД заявили об охоте в Прибалтике на активистов, лояльных к России

МИД РФ: в Прибалтике открыли охоту на тех, кто выступает за отношения с Россией
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В МИД РФ заявили о преследовании в странах Балтии активистов, поддерживающих диалог с Россией. Об этом сообщил Григорий Лукьянцев, возглавляющий департамент многостороннего сотрудничества по правам человека в российском внешнеполитическом ведомстве, чьи слова приводит РИА Новости.

По утверждению Лукьянцева, представители русскоязычных общин, которые выступают за сохранение культурно-исторических связей и защиту русского языка, подвергаются давлению и репрессиям в государствах Прибалтики.

Он охарактеризовал Латвию, Литву и Эстонию как страны, демонстрирующие наиболее высокий уровень русофобии на западной арене.

До этого в министерстве иностранных дел РФ заявили о намерениях властей стран Балтии осуществить массовую высылку русскоязычного населения с целью урегулирования так называемого «русского вопроса». В российском дипломатическом ведомстве также добавили, что Литва, Латвия и Эстония планируют полностью исключить использование русского языка из сферы государственного образования.

Ранее в МИД России назвали действия стран Прибалтики игрой с огнем.

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