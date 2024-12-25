Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских в этих странах.

Дипломат отметила, что РФ задействует все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, «которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников». Захарова уточнила, что возможности для этого открывает Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

«Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав русских вопреки указанной конвенции», — сказала представитель МИД России.

23 декабря глава отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир заявил в разговоре с «Лентой.ру», что историческое развитие Польши, Чехии и стран Прибалтики предоставило им «удостоверение на русофобию», с помощью чего они оправдывают свои решения по отношению к России. Журналист напомнил, что вопрос, связанный с историческими обидами на Россию, есть в том числе и в Венгрии, однако Будапешт придерживается прагматичной линии по отношению к Москве.

Ранее правительство Грузии упрекнуло страны Балтии в «советском менталитете».