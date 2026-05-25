Россия решила подать иск против стран Прибалтики в суд ООН

МИД РФ: Москва подаст иск в суд ООН из-за ущемления прав русских в Прибалтике
Thilo Schmuelgen/Reuters

Россия намерена обратиться Международный суд ООН из-за того, что страны Прибалтики отказываются прекратить ущемлять права русских. Об этом «Известиям» сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили,что неоднократно пытались урегулировать разногласия с Латвией, Литвой и Эстонией при помощи переговоров, однако это не дало результатов.

«Министерство ведет системную работу... для привлечения внимания к карательной политике репрессий и запугиваний, которую власти прибалтийских государств осуществляют в отношении общественных деятелей и правозащитников, отстаивающих интересы русскоязычного населения этих стран», — заявили в МИД.

Там добавили, что власти прибалтийских республик в рамках борьбы с «российской пропагандой» нарушают международные договоры, например, Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Пакт о гражданских и политических правах.

Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал решение министерства политическим шагом. По его словам, международный суд примет российскую жалобу, но ее рассмотрение затянется на годы.

В 2024 году официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских в этих странах. Дипломат пообещала, что Москва задействует все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, «которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников».

Ранее МИД Литвы заявил, что НАТО может прорвать оборону Калининграда.

 
