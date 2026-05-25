Россия решила подать иск против стран Прибалтики в суд ООН

Россия намерена обратиться Международный суд ООН из-за того, что страны Прибалтики отказываются прекратить ущемлять права русских. Об этом «Известиям» сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили,что неоднократно пытались урегулировать разногласия с Латвией, Литвой и Эстонией при помощи переговоров, однако это не дало результатов.

«Министерство ведет системную работу... для привлечения внимания к карательной политике репрессий и запугиваний, которую власти прибалтийских государств осуществляют в отношении общественных деятелей и правозащитников, отстаивающих интересы русскоязычного населения этих стран», — заявили в МИД.

Там добавили, что власти прибалтийских республик в рамках борьбы с «российской пропагандой» нарушают международные договоры, например, Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Пакт о гражданских и политических правах.

Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал решение министерства политическим шагом. По его словам, международный суд примет российскую жалобу, но ее рассмотрение затянется на годы.

В 2024 году официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских в этих странах. Дипломат пообещала, что Москва задействует все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, «которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников».

