Президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже встречу «коалиции желающих», чтобы привлечь внимание российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил Der Spiegel.

По данным издания, объединение, собранное французским лидером, рассчитывает на серьезное восприятие своих действий со стороны Москвы. В работе «клуба друзей Украины» приняли участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

13 июля в Париже прошел саммит «коалиции желающих». Его участники приняли решение о проведении военных учений в соседних с Украиной странах, подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство ракет Patriot на Украине и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

В Кремле назвали «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что это группа стран, которая не хочет мира и тешит себя заблуждением о возможности нанести стратегическое поражение России. Он подчеркнул, что Россия будет внимательно следить за саммитом, поскольку в коалицию входят государства, совершающие враждебные действия по отношению к РФ.

Ранее Макрон рассказал о поставках истребителей на Украину.