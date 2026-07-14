Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

СМИ рассказали о попытках Макрона привлечь внимание Путина

Der Spiegel: Макрон собрал «коалицию желающих», чтобы привлечь внимание Путина
Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже встречу «коалиции желающих», чтобы привлечь внимание российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил Der Spiegel.

По данным издания, объединение, собранное французским лидером, рассчитывает на серьезное восприятие своих действий со стороны Москвы. В работе «клуба друзей Украины» приняли участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

13 июля в Париже прошел саммит «коалиции желающих». Его участники приняли решение о проведении военных учений в соседних с Украиной странах, подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство ракет Patriot на Украине и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

В Кремле назвали «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что это группа стран, которая не хочет мира и тешит себя заблуждением о возможности нанести стратегическое поражение России. Он подчеркнул, что Россия будет внимательно следить за саммитом, поскольку в коалицию входят государства, совершающие враждебные действия по отношению к РФ.

Ранее Макрон рассказал о поставках истребителей на Украину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 июля. Обвинение рэпера Киевстонера в терроризме, льгота для жен бойцов СВО и нашествие слизней из-за ливней
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!