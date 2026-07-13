Макрон рассказал о поставках истребителей на Украину

Украина приобретет у Франции 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением. Об этом французский президент Эммануэль Макрон сказал на пресс-конференции «коалиции желающих» в Париже, трансляция с его заявлением опубликована на официальном YouTube-канале Елисейского дворца.

«Первые из которых (самолетов Rafale — прим. ред.) должны прибыть в воздушное пространство Украины уже в 2028-2029 годах», — уточнил он.

Макрон добавил, что обучение украинских пилотов для работы с французскими истребителями начнется в ближайшие месяцы.

13 июля в Париже прошел саммит «коалиции желающих». Западные союзники пытаются добиться усиления противовоздушной обороны Украины. По данным Bloomberg, Евросоюз разрешит Украине закупать британское вооружение на €60 млрд, выделенных Киеву на оборонные нужды. В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главным образом за поддержку Киева ратуют Франция и Великобритания.

Ранее Макрон выступил с заявлением о «грядущих войнах».