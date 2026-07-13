Песков: в коалицию желающих входят страны, которые не желают мира на Украине

Так называемая коалиция желающих состоит из стран, которые не хотят урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны, <...> это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанести стратегическое поражение нашей стране», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что коалиция желающих на самом деле является «коалицией заблуждающихся».

По словам Пескова, российская сторона будет внимательно следить за предстоящим саммитом коалиции желающих во Франции. В частности из-за того, что в нее входят государства, совершающие враждебные действия по отношению к РФ.

13 июля в Париже пройдет саммит коалиции желающих. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители 25 стран, включая Украину. Также прибудет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщил телеканал Euronews, Франция на саммите может предложить после урегулирования конфликта развернуть на Украине многонациональные силы. Кроме того, участники собираются подтвердить курс на выделение €70 млрд в качестве военной помощи Киеву в текущем году, обсудить лицензионное производство американских ракет Patriot на территории Украины и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее французский дипломат анонсировал «важные события» на саммите коалиции желающих в Париже.