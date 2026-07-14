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Политика

«Протухла»: Захарова высмеяла Каллас за размышления о роли рыбы в геополитике

Захарова: пока Каллас разбиралась с геополитическим значением рыбы, она протухла
МИД России/VK

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с kp.ru отреагировала на высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о российской рыбе.

«Пока Каллас разбиралась с геополитическим значением рыбы, она протухла. И не только рыба», — иронично заметила Захарова.

Накануне Каллас заявила, что страны Евросоюза исключили из 21-го пакета санкций запрет на поставки российской рыбы из-за ее «геополитического значения». По словам главы евродипломатии, главы МИД стран ЕС 13 июля в целом не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за наличия различных возражений.

В прошлом году президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявлял, что Евросоюз является главным потребителем белой рыбы в мире и этот рынок сильно зависит от российского импорта трески и минтая. Санкции против России привели к существенному дефициту сырья для местных переработчиков и росту цен на продукцию для потребителя, отмечал он.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.

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