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Бизнес

Каллас объяснила отказ ЕС от эмбарго на российскую рыбу

Каллас: российская рыба не попадет под санкции из-за геополитического значения
Игорь Зарембо/РИА Новости

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас признала, что рыба имеет геополитическое значение, после того как страны Евросоюза отказались включать в 21-й пакет санкций против России предложенное Еврокомиссией эмбарго на импорт российской рыбы и морепродуктов. Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале APT News.

«Когда я пришла на пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение», — сказала Каллас.

В прошлом году президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявлял, что Евросоюз — главный потребитель белой рыбы в мире и этот рынок сильно зависит от российского импорта трески и минтая. Санкции против России привели к существенному дефициту сырья для местных переработчиков и росту цен на продукцию для потребителя, отметил он.

Европейский союз готовится утвердить 21-й пакет санкций против России, однако ограничения могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось. Что известно о санкциях, которые могут утвердить в ЕС, и почему с их принятием есть проблемы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее VK попал под санкции Евросоюза.

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